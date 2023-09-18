ЗСУ пробили лінію оборони ворога на Бахмутському напрямку, — Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: t.me/militarymediacenter

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим вдалося пробити лінію оборони ворога під Бахмутом.

Про це повідомляє Military Media Center.

Читайте також:

Ситуація на східному напрямку

Сирський розповів, що обстановка залишається складною. Російські окупанти не полишають своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснюють активну підготовку.

"Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки", — повідомив Сирський.

За словами Сирського, у результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога:

72 окрема мотострілецька бригада;

31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Сирський наголосив, що це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення українських територій.

До того ж командувач Сухопутних військ ЗСУ провів робочу зустріч з командирами бригад для організації виконання завдань в цьому районі.

"У ході роботи було заслухано висновки із оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії", — розповів Сирський.

Він впевнений, що плани зі звільнення держави від окупантів будуть неодмінно реалізовані.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Сирський подякував українським військовим за впевнене просування та звільнення Кліщіївки й Андріївки від окупантів.

"80-та ОДШБр, 26-та АБр, 45-та ОАБр, 19-та ракетна бригада, 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон, 95-та ОДШБр, 3-тя ОШБр, Об‘єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" та інші воїни — велика честь потиснути вам руки", — наголосив він.

Він нагородив військових за мужність та героїзм проявлених в боях.

Нагадаємо, третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою у Донецькій області. Попри звільнення селище перебуває під постійними обстрілами окупантів.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують активно протистояти російському ворогові. Так, за час війни українські захисники ліквідували 272 940 окупантів.