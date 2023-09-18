Звільнення Андріївки: бійці Третьої бригади підняли у селищі український прапор

Підняття українського прапора в Андріївці. Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою у Донецькій області. Попри звільнення селище перебуває під постійними обстрілами окупантів.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

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Український прапор в Андріївці

Військові розповіли, що селище, хоч і було звільнено бійцями 3-ї ОШБр, але тепер воно під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.

"Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що прапор підняли бійці 2-го механізованого батальйону.

Підняття українського прапора в Андріївці. Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Підняття українського прапора в Андріївці. Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Підняття українського прапора в Андріївці. Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Підняття українського прапора в Андріївці. Фото: 3-тя окрема штурмова бригада 1 / 4

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.

Вже 15 вересня 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-гу ОМСБр бригаду РФ розбито вщент.

Згодом Сили оборони України показали унікальні кадри звільнення Андріївки.