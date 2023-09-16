Як звільняли Андріївку на Донеччині: бійці 3 ОШБр показали унікальні кадри

Кадри звільнення Андріївки. Фото: скриншот

Сили оборони України звільнили Андріївку в Донецькій області. Навіть попри сильний мінометний обстріл противника, українські штурмовики продовжували визволяти населений пункт та знищувати ворога.

Унікальні кадри звільнення Андріївки оприлюднили бійці 3 ОШБр.

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"Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя — у населеному пункті, який кишить росіянами", — йдеться у повідомленні.

Наступальні дії проводили бійці 3-ї роти1-го штурмового бату бригади.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Додамо, пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін розповів, що внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений.