Как освобождали Андреевку в Донецкой области: бойцы 3 ОШБр показали уникальные кадры

Кадры освобождения Андреевки. Фото: скриншот

Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. Даже несмотря на сильные минометные обстрелы противника, украинские штурмовики продолжали освобождать населенный пункт и уничтожать врага.

Уникальные кадры освобождения Андреевки обнародовали бойцы 3 ОШБр.

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Как происходило освобождение Андреевки

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя — в населенном пункте, кишавшем россиянами", — говорится в сообщении.

Наступательные действия проводили бойцы 3-й роты 1-го штурмового бата бригады.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.

Добавим, пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин рассказал, что в результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.