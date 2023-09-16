Как освобождали Андреевку в Донецкой области: бойцы 3 ОШБр показали уникальные кадры
Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. Даже несмотря на сильные минометные обстрелы противника, украинские штурмовики продолжали освобождать населенный пункт и уничтожать врага.
Уникальные кадры освобождения Андреевки обнародовали бойцы 3 ОШБр.
Как происходило освобождение Андреевки
"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя — в населенном пункте, кишавшем россиянами", — говорится в сообщении.
Наступательные действия проводили бойцы 3-й роты 1-го штурмового бата бригады.
Напомним, в пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.
Добавим, пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин рассказал, что в результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.