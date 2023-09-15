"Немає де прапор поставити": у 3 ОШБр розповіли, який вигляд має звільнена Андріївка

Кадри зі звільненої Андріївки. Фото: скриншот

У п'ятницю, 15 вересня, Сили оборони України звільнили Андріївку на Донеччині. Внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений.

Про це заявив пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

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"На жаль, вона в такому стані, що я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток. Самої Андріївки там вже немає. Давайте констатувати факт: вона повністю знищена. Але як місцевість, квадрат — важлива. Це важливий крок, після якого можна робити ще кроки, щоб оточувати", — заявив Бородін.

Він розповів, що російські окупанти сильно замінували дану територію, через що українські військові просувались до села дуже обережно.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Додамо, що у звільненій Андріївці біля Бахмута пошкоджені всі будинки, на момент окупації людей в селі вже не було. Село "дуже маленьке", там не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення в Андріївці проживали 77 людей.