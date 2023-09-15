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"Негде флаг поставить": в 3 ОШБр рассказали, как выглядит освобожденная Андреевка

15 сентября 2023 20:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Негде флаг поставить": в 3 ОШБр рассказали, как выглядит освобожденная Андреевка
Фото из освобожденной Андреевки. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. В результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.

Об этом заявил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

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Как выглядит освобожденная Андреевка

"К сожалению, она в таком состоянии, что я не уверен, что там можно где-нибудь закрепить флагшток. Самой Андреевки там уже нет. Давайте констатировать факт: она полностью уничтожена. Но как местность, квадрат — важна. Это важный шаг, после которого можно делать еще шаги, чтобы окружать", — заявил Бородин.

Он рассказал, что российские оккупанты сильно заминировали данную территорию, из-за чего украинские военные продвигались в село очень осторожно.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.

Добавим, что в освобожденной Андреевке возле Бахмута повреждены все дома, к моменту оккупации людей в селе уже не было. Село "очень маленькое", там не было собственной инфраструктуры и отделения почты. До начала полномасштабного вторжения в Андреевке проживало 77 человек.

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