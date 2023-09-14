"Стався комунікаційний збій": Маляр пояснила повідомлення про Андріівку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр\Telegram

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.

Про це написала Ганна Маляр.

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"Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій", — пояснила Маляр.

Водночас в населеному пункті Андріївка Сили оборони України мають певний успіх. Наразі там тривають важкі бої.

Допис Ганни Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Пізніше заступниця відредагувала свій допис, вказавши, що в районі Андріївки ЗСУ мають певний успіх.