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"Стався комунікаційний збій": Маляр пояснила повідомлення про Андріівку

14 вересня 2023 17:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Стався комунікаційний збій": Маляр пояснила повідомлення про Андріівку
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації. 

Про це написала Ганна Маляр. 

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"Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій", — пояснила Маляр. 

Водночас в населеному пункті Андріївка Сили оборони України мають певний успіх. Наразі там тривають важкі бої. 

Звільнення Андріївки на Донеччині
Допис Ганни Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Пізніше заступниця відредагувала свій допис, вказавши, що в районі Андріївки ЗСУ мають певний успіх. 

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