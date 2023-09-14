"Стався комунікаційний збій": Маляр пояснила повідомлення про Андріівку
Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.
Про це написала Ганна Маляр.
Що сказала Маляр
"Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій", — пояснила Маляр.
Водночас в населеному пункті Андріївка Сили оборони України мають певний успіх. Наразі там тривають важкі бої.
Нагадаємо, що нещодавно Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.
Пізніше заступниця відредагувала свій допис, вказавши, що в районі Андріївки ЗСУ мають певний успіх.