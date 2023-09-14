"Случился коммуникационный сбой": Маляр объяснила сообщение об Андреевке

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Анна Маляр\Telegram

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

Об этом написала Анна Маляр.

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"Я не излагаю такую информацию без координации и согласования с военными. В настоящее время произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий", — объяснила Маляр.

В то же время в населенном пункте Андреевка Силы обороны Украины имеют определенный успех. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Напомним, что недавно Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой области. Украинские защитники закрепляются на занятых позициях.

Позже заместитель отредактировала свое сообщение, указав, что в районе Андреевки ВСУ имеют определенный успех.