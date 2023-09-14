"Случился коммуникационный сбой": Маляр объяснила сообщение об Андреевке
Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.
Об этом написала Анна Маляр.
Что сказала Маляр
"Я не излагаю такую информацию без координации и согласования с военными. В настоящее время произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий", — объяснила Маляр.
В то же время в населенном пункте Андреевка Силы обороны Украины имеют определенный успех. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.
Напомним, что недавно Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой области. Украинские защитники закрепляются на занятых позициях.
Позже заместитель отредактировала свое сообщение, указав, что в районе Андреевки ВСУ имеют определенный успех.