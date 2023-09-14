ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области, — Маляр

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области

Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области. Украинские защитники закрепляются на занятых позициях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Андреевка наша", — написала Анна Маляр.

По словам Маляр, Силы обороны Украины успешно продвигаются на Бахмутском направлению. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.

Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении. Фото: скриншот

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение прошлой недели освободили 1,5 кв. км в южном направлении. В некоторых местах линия обороны россиян прорвана.

Добавим, что, по словам Анны Маляр, у Вооруженных Сил все идет по плану. То есть продвижение совершается, а враг мощно уничтожается.