ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині, — Маляр

Контрнаступ ЗСУ на Донеччині

Збройні Сили України звільнили населений пункт Андріївка, що на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

ЗСУ звільнили Андріївку

"Андріївка наша", — написала Ганна Маляр.

За словами Маляр, Сили оборони України успішно просуваються на Бахмутському напрямку. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили України протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км у південному напрямку. У деяких місцях лінія оборони росіян прорвана.

Додамо, що, за словами Ганни Маляр, у Збройних сил усе йде за планом. Тобто просування здійснюється, а ворог потужно знищується.