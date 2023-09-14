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ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині, — Маляр

14 вересня 2023 16:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині, — Маляр
Контрнаступ ЗСУ на Донеччині
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Збройні Сили України звільнили населений пункт Андріївка, що на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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ЗСУ звільнили Андріївку

"Андріївка наша", — написала Ганна Маляр. 

За словами Маляр, Сили оборони України успішно просуваються на Бахмутському напрямку. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. 

ЗСУ звільнили Андріївку
Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили України протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км у південному напрямку. У деяких місцях лінія оборони росіян прорвана.

Додамо, що, за словами Ганни Маляр, у Збройних сил усе йде за планом. Тобто просування здійснюється, а ворог потужно знищується.

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