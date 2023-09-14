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У ЗСУ спростували заяву Маляр про звільнення Андріївки: що відомо

14 вересня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЗСУ спростували заяву Маляр про звільнення Андріївки: що відомо
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили Андріївку на Донеччині. Втім, незабаром з'ясувалося, що заява була помилковою та передчасною.

Про це повідомили у 3-й окремій штурмовій бригаді.

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Українські захисники розповіли, що твердження про те, що Андріївку було захоплено, є неточним та поспішним. Наразі в районах Кліщіївки та Андріївки йдуть інтенсивні бойові дії.

"Заява про взяття Андріївки помилкова і передчасна. Наразі тривають серйозні та тяжкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки", — йдеться у заяві.

У бригаді уточнили, що такі недостовірні повідомлення можуть загрожувати безпеці військовослужбовців та ускладнювати виконання їхніх бойових обов'язків.

Визволення Андріївки
Повідомлення 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

За словами Маляра, Сили оборони України успішно просуваються на Бахмутському напрямі. Наразі основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

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