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В ВСУ опровергли заявление Маляр об освобождении Андреевки: что известно

14 сентября 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ВСУ опровергли заявление Маляр об освобождении Андреевки: что известно
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили Андреевку в Донецкой области. Впрочем, вскоре выяснилось, что заявление было ошибочным и преждевременным.

Об этом сообщили в 3-ей отдельной штурмовой бригаде.

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Украинские защитники рассказали, что утверждение о том, что Андреевка была захвачена, является неточным и поспешным. В настоящее время в районах Клещиевки и Андреевки идут интенсивные боевые действия. 

"Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки", — говорится в заявлении.

В бригаде уточнили, что такие недостоверные сообщения могут угрожать безопасности военнослужащих и затруднять выполнение их боевых обязанностей. 

Освобождение Андреевки
Сообщение 3-ей отдельной штурмовой бригады. Фото: скриншот

Напомним, что недавно Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области. Украинские защитники закрепляются на занятых позициях.

По словам Маляра, Силы обороны Украины успешно продвигаются на Бахмутском направлении. Сейчас основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.

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