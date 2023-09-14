Маляр відредагувала допис про звільнення Андріївки
Наразі в районі Андріївки тривають серйозні і важкі бої. Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення населеного пункту. Однак тепер посадовиця відредагувала допис.
Про це свідчить оновлене повідомлення Ганни Маляр.
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"На південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша", — раніше повідомила Ганна Маляр.
Однак вже за годину Маляр відредагувала свій допис. Інформація про звільнення Андріївки виявилась помилковою. Нараза там тривають бої.
Заступниця міністра оборони дописала, що "ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших".
Нагадаємо, у ЗСУ спростували заяву Маляр про звільнення Андріївки.