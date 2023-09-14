Маляр відредагувала допис про звільнення Андріївки

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Наразі в районі Андріївки тривають серйозні і важкі бої. Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення населеного пункту. Однак тепер посадовиця відредагувала допис.

Про це свідчить оновлене повідомлення Ганни Маляр.

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"На південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша", — раніше повідомила Ганна Маляр.

Скриншот повідомлення заступниці міністра оборони

Однак вже за годину Маляр відредагувала свій допис. Інформація про звільнення Андріївки виявилась помилковою. Нараза там тривають бої.

Заступниця міністра оборони дописала, що "ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших".

Скриншот оновленого повідомлення Ганни Маляр

Нагадаємо, у ЗСУ спростували заяву Маляр про звільнення Андріївки.