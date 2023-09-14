Маляр отредактировала сообщение об освобождении Андреевки
В районе Андреевки продолжаются серьезные и тяжелые бои. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об увольнении населенного пункта. Однако теперь чиновник отредактировала сообщение.
Об этом свидетельствует обновленное сообщение Анны Маляр.
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"На южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша", — ранее сообщила Анна Маляр.
Однако уже через час Маляр отредактировала свое сообщение. Информация об освобождении Андреевки оказалась ошибочной. Сейчас там продолжаются бои.
Замминистра обороны написала, что "ситуация очень сложная и изменчивая, держим кулаки за наших".
Напомним, в ВСУ опровергли заявление Маляр об освобождении Андреевки.