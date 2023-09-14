Маляр отредактировала сообщение об освобождении Андреевки

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

В районе Андреевки продолжаются серьезные и тяжелые бои. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об увольнении населенного пункта. Однако теперь чиновник отредактировала сообщение.

Об этом свидетельствует обновленное сообщение Анны Маляр.

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"На южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша", — ранее сообщила Анна Маляр.

Скриншот сообщения заместителя министра обороны

Однако уже через час Маляр отредактировала свое сообщение. Информация об освобождении Андреевки оказалась ошибочной. Сейчас там продолжаются бои.

Замминистра обороны написала, что "ситуация очень сложная и изменчивая, держим кулаки за наших".

Скриншот обновленного сообщения Анны Маляр

Напомним, в ВСУ опровергли заявление Маляр об освобождении Андреевки.