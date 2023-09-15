У ЗСУ офіційно заявили про звільнення Андріївки

Військові 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: facebook/ab3.army

У п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Про це повідомила пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади.

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У бригаді розповіли, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.

Андріївка на мапі. Фото: скриншот

За дві доби 3-тя окрема штурмова бригада ліквідувала:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів ;

та майже всю піхоту 72-ї бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

"Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200-х, 300-х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом", — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.