Контрнаступ ЗСУ: в ISW розповіли, на яких напрямках просувається Україна

Українські військові поблизу Бахмута. Фото: Reuters

Українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та навколо Бахмута. На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У Генштабі повідомили, що українські сили досягли невизначених часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр передчасно оголосила про звільнення українцями Андріївки, але згодом уточнила, що запеклі бої за населений пункт ще тривають.

А 13 вересня начальник пресслужби Східного оперативного командування, капітан Ілля Євлаш повідомив, що українські сили змусили російські війська відступити з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки. Російський кореспондент стверджував, що українські війська атакували позиції 200-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації в районі Бахмута.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.

Також ми писали, що американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.