Експерт пояснив, чому Україні потрібні саме ATACMS

Балістична ракета ATACMS. Фото: marvellouswings.com

Американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

На боці американських ракет — кількість

За словами Петра Черника, важливість передачі Україні саме далекобійних ракет ATACMS пояснюється кількома причинами.

Першою, підкреслив експерт, є кількість. "Storm Shadow і SCALP – це дуже добре. Але їх мало. Британських ракет в цілому усього близько 1500 виготовлено, французьких — близько 500", — зазначив Черник.

Полковник ЗСУ пояснив, що ці ракети не дають змоги проводити справді масовані ракетні удари.

"А для того, щоб кардинально змінити хід війни, особливо що стосується Криму, потрібні якраз масовані удари по інфраструктурі — як військовій, так і логістичній, зокрема, по залізничних шляхах і мостах", — наголосив Петро Черник.

Американських же ракет ATACMS тільки на складах у США — понад 4000 одиниць.

Переваги балістики

Крім того, нагадав військовий експерт, ATACMS — це балістичні ракети.

"Усі вищезгадані зразки ракетної техніки мають швидкість до 1000 км/год, їх значно простіше збити, ніж балістичні ракети", — запевнив Черник.

Крім того, для запуску крилатих ракет потрібні літаки, обслуговування цих літаків — на це все витрачаються як ресурси і час. ATACMS же по суті — це тубус, який є значно простішим у використанні.

І найголовніше — за умовну одиницю часу цих ракет можна вистрілити значно більше, ніж крилатих з літаків.

"Пошук однієї цілі — це добре, знищення БДК чи підводного човна — це чудово. Але уявіть собі, що таких цілей буде одночасно уражено не дві, а двадцять, сто, двісті. Такою масованістю ми зможемо обвалити їхній фронт і рухатися значно швидше, звільняючи колосальні плацдарми", — резюмував Петро Черник.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Про просування уперед в питаннях надання Україні як американських ракет ATACMS, так і німецьких Taurus’ів говорив днями і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.