Эксперт объяснил, почему Украине нужны именно ATACMS

Баллистическая ракета ATACMS. Фото: marvellouswings.com

Американские баллистические ракеты ATACMS значительно более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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На стороне американских ракет — количество

По словам Петра Черника, важность передачи Украине именно дальнобойных ракет ATACMS объясняется несколькими причинами.

Первым, подчеркнул эксперт, является количество. "Storm Shadow и SCALP — это очень хорошо. Но их мало. Британских ракет в общей сложности всего около 1500 изготовлено, французских — около 500", — отметил Черник.

Полковник ВСУ объяснил, что эти ракеты не позволяют проводить действительно массированные ракетные удары.

"А для того чтобы кардинально изменить ход войны, особенно что касается Крыма, нужны как раз массированные удары по инфраструктуре — как военной, так и логистической, в частности, по железнодорожным путям и мостам", — подчеркнул Петр Черник.

Американских ракет ATACMS только на складах в США — более 4000 единиц.

Преимущества баллистики

Кроме того, напомнил военный эксперт, ATACMS — это баллистические ракеты.

"Все вышеупомянутые образцы ракетной техники имеют скорость до 1000 км/ч, их гораздо проще сбить, чем баллистические ракеты", — заверил Черник.

Кроме того, для запуска крылатых ракет нужны самолеты, обслуживание этих самолетов — на это все тратятся как ресурсы, так и время. ATACMS же по сути — это тубус, который гораздо проще в использовании.

И самое главное — за условную единицу времени этих ракет можно выстрелить гораздо больше, чем крылатых из самолетов.

"Поиск одной цели — это хорошо, уничтожение БДК или подлодки — это замечательно. Но представьте себе, что таких целей будут одновременно поражены не две, а двадцать, сто, двести. Такой массированностью мы сможем обрушить их фронт и двигаться значительно быстрее, увольняя колоссальные плацдармы", — резюмировал Петр Черник.

Напомним, недавно сообщалось, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

О продвижении вперед в вопросах предоставления Украине как американских ракет ATACMS, так и немецких Taurus говорил на днях и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.