Контрнаступление ВСУ: в ISW рассказали, на каких направлениях продвигается Украина

Украинские военные вблизи Бахмута. Фото: Reuters

Украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлении украинские войска провели штурмы.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В Генштабе сообщили, что украинские силы добились неопределенных частичных успехов вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр преждевременно объявила об освобождении украинцами Андреевки, но впоследствии уточнила, что ожесточенные бои за населенный пункт еще продолжаются.

А 13 сентября начальник пресс-службы Восточного оперативного командования, капитан Илья Евлаш сообщил, что украинские силы заставили российские войска отступить с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Василевки. Российский корреспондент утверждал, что украинские войска атаковали позиции 200-й отдельной мотострелковой бригады Российской Федерации в районе Бахмута.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

Также мы писали, что американские баллистические ракеты ATACMS более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.