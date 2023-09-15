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В ВСУ официально заявили об освобождении Андреевки

15 сентября 2023 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ официально заявили об освобождении Андреевки
Военные 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: facebook/ab3.army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ полностью разбита.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады.

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В бригаде рассказали, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.

увольнение Андреевки
Андреевка на карте. Фото: скриншот

За двое суток 3-я отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

  • начальника бригадной разведки врага;
  • трех комбатов;
  • и почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

"По состоянию на данный момент бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Следовательно, о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника и других самых интересных деталях операции — впоследствии", — говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что взятие и содержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего последующего наступления.

увольнение Андреевки

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

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