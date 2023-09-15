В ВСУ официально заявили об освобождении Андреевки
В пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ полностью разбита.
Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады.
Освобождение Андреевки
В бригаде рассказали, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.
За двое суток 3-я отдельная штурмовая бригада ликвидировала:
- начальника бригадной разведки врага;
- трех комбатов;
- и почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.
"По состоянию на данный момент бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Следовательно, о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника и других самых интересных деталях операции — впоследствии", — говорится в сообщении.
Военные подчеркнули, что взятие и содержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего последующего наступления.
Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.