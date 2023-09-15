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Пошкоджено всі будівлі: що відомо про звільнення Андріївки

15 вересня 2023 16:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Пошкоджено всі будівлі: що відомо про звільнення Андріївки
Бої за Андріївку. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Визволення наших міст і сіл дається дорогою ціною. Подекуди доводиться визволяти будинки, які вже були знищені російськими окупантами. 

Відео руйнвань у визволеній Андріївці показало Суспільне.

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У звільненій Андріївці біля Бахмута пошкоджені всі будинки, на момент окупації людей в селі вже не було.

Село "дуже маленьке", там не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення в Андріївці проживали 77 людей.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.

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