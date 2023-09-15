Повреждены все здания: что известно об освобождении Андреевки

Бои за Андреевку. Фото: скриншот

Освобождение наших городов и сел дается дорогой ценой. Кое-где приходится освобождать дома, уже уничтоженные российскими оккупантами.

Видео разрушений в освобожденной Андреевке показало Суспільне.

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В освобожденной Андреевке возле Бахмута повреждены все дома, к моменту оккупации людей в селе уже не было.

Село "очень маленькое", там не было собственной инфраструктуры и отделения почты. До начала полномасштабного вторжения в Андреевке проживало 77 человек.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.