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Освобождение Андреевки: бойцы Третьей бригады подняли в поселке украинский флаг

18 сентября 2023 14:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Освобождение Андреевки: бойцы Третьей бригады подняли в поселке украинский флаг
Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области. Несмотря на освобождение, поселок находится под постоянными обстрелами оккупантов.

Об этом сообщили в 3 отдельной штурмовой бригаде.

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Украинский флаг в Андреевке

Военные рассказали, что поселок, хотя и был освобожден бойцами 3 ОШБр, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.

"Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно — это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ", — говорится в сообщении.

Известно, что флаг подняли бойцы 2-го механизированного батальона.

  • Украинский флаг в Андреевке
    Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
  • Украинский флаг в Андреевке
    Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
  • Украинский флаг в Андреевке
    Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
  • Украинский флаг в Андреевке
    Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
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Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным, и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

Уже 15 сентября 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита наголову.

Впоследствии Силы обороны Украины показали уникальные кадры освобождения Андреевки.

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