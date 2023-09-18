Освобождение Андреевки: бойцы Третьей бригады подняли в поселке украинский флаг
Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области. Несмотря на освобождение, поселок находится под постоянными обстрелами оккупантов.
Об этом сообщили в 3 отдельной штурмовой бригаде.
Украинский флаг в Андреевке
Военные рассказали, что поселок, хотя и был освобожден бойцами 3 ОШБр, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.
"Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно — это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ", — говорится в сообщении.
Известно, что флаг подняли бойцы 2-го механизированного батальона.
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Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
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Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
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Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
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Поднятие украинского флага в Андреевке. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада
Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным, и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.
Уже 15 сентября 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита наголову.
Впоследствии Силы обороны Украины показали уникальные кадры освобождения Андреевки.