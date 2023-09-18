ВСУ пробили линию обороны врага на Бахмутском направлении, — Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/militarymediacenter

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Ситуация на восточном направлении

Сырский рассказал, что обстановка остается сложной. Российские оккупанты не оставляют своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляют активную подготовку.

"Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки", — сообщил Сырский.

По словам Сырского, в результате успешных действий украинских войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы.

В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью утратили боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага:

72 отдельная мотострелковая бригада;

31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

Сырский подчеркнул, что это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению украинских территорий.

К тому же командующий Сухопутными войсками ВСУ провел рабочую встречу с командирами бригад для организации выполнения задач в этом районе.

"В ходе работы были заслушаны выводы по оценке обстановки, определен ряд проблемных вопросов, большинство из которых было решено на месте, уточнены задачи на дальнейшие действия", — рассказал Сырский.

Он уверен, что планы по освобождению государства от оккупантов будут непременно реализованы.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Сырский поблагодарил украинских военных за уверенное продвижение и освобождение Клещеевки и Андреевки от оккупантов.

"80-я ОДШБр, 26-я АБр, 45-я ОАБр, 19-я ракетная бригада, 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон, 95-я ОДШБр, 3-я ОШБр, Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" и другие воины — большая честь пожать вам руки", — подчеркнул он.

Он наградил военных за мужество и героизм проявленных в боях.

Напомним, третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области. Несмотря на освобождение, поселок находится под постоянными обстрелами оккупантов.

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