Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ пробили линию обороны врага на Бахмутском направлении, — Сырский arrow

ВСУ пробили линию обороны врага на Бахмутском направлении, — Сырский

18 сентября 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ пробили линию обороны врага на Бахмутском направлении, — Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.

Об этом сообщает Military Media Center.

Читайте также:

Ситуация на восточном направлении

Сырский рассказал, что обстановка остается сложной. Российские оккупанты не оставляют своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляют активную подготовку.

"Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки", — сообщил Сырский.

По словам Сырского, в результате успешных действий украинских войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы.

В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью утратили боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага:

  • 72 отдельная мотострелковая бригада;
  • 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

Сырский подчеркнул, что это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению украинских территорий.

К тому же командующий Сухопутными войсками ВСУ провел рабочую встречу с командирами бригад для организации выполнения задач в этом районе.

"В ходе работы были заслушаны выводы по оценке обстановки, определен ряд проблемных вопросов, большинство из которых было решено на месте, уточнены задачи на дальнейшие действия", — рассказал Сырский.

Он уверен, что планы по освобождению государства от оккупантов будут непременно реализованы.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинские военные под Бахмутом
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинские военные под Бахмутом
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Сырский поблагодарил украинских военных за уверенное продвижение и освобождение Клещеевки и Андреевки от оккупантов.

"80-я ОДШБр, 26-я АБр, 45-я ОАБр, 19-я ракетная бригада, 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон, 95-я ОДШБр, 3-я ОШБр, Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" и другие воины — большая честь пожать вам руки", — подчеркнул он.

Он наградил военных за мужество и героизм проявленных в боях.

Напомним, третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области. Несмотря на освобождение, поселок находится под постоянными обстрелами оккупантов.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают активно противостоять российскому врагу. Так, за время войны украинские защитники ликвидировали 272 940 оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз