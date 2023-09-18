Втрати окупантів на 18 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ
18 вересня 2023 08:30
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Збройні сили України продовжують активно протистояти російському ворогові. Так, за час війни українські захисники ліквідували 272 940 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Втрати окупантів на 18 вересня
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 вересня 2023 року наступні:
- особового складу — близько 272940 (+620) осіб;
- танків — 4623 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин — 8834 (+6) одиниць;
- артилерійських систем — 6027 (+24) одиниць;
- РСЗВ — 776 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 525 (+2) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);
- крилаті ракети — 1462 (+7);
- кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8571 (+34) одиниць;
- спеціальна техніка — 901 (+5).
Нагадаємо, що розпочалася 572 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень.