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Втрати окупантів на 18 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ

18 вересня 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів на 18 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України продовжують активно протистояти російському ворогові. Так, за час війни українські захисники ліквідували 272 940 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 18 вересня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 вересня 2023 року наступні:

  • особового складу — близько 272940 (+620) осіб;
  • танків — 4623 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8834 (+6) одиниць;
  • артилерійських систем — 6027 (+24) одиниць;
  • РСЗВ — 776 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 525 (+2) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);
  • крилаті ракети — 1462 (+7);
  • кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8571 (+34) одиниць;
  • спеціальна техніка — 901 (+5).
Втрати окупантів на 18 вересня
Втрати окупантів на 18 вересня. Фото:
facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що розпочалася 572 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень.

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