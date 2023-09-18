Втрати окупантів на 18 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні сили України продовжують активно протистояти російському ворогові. Так, за час війни українські захисники ліквідували 272 940 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 18 вересня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 вересня 2023 року наступні:

особового складу — близько 272940 (+620) осіб;

танків — 4623 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 8834 (+6) одиниць;

артилерійських систем — 6027 (+24) одиниць;

РСЗВ — 776 (+0) одиниць;

засоби ППО — 525 (+2) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);

крилаті ракети — 1462 (+7);

кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8571 (+34) одиниць;

спеціальна техніка — 901 (+5).

Втрати окупантів на 18 вересня. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що розпочалася 572 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень.