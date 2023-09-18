Потери оккупантов на 18 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ
18 сентября 2023 08:30
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Вооруженные силы Украины продолжают активно противостоять российскому врагу. Так, за время войны, украинские защитники ликвидировали 272 940 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов на 18 сентября
Ориентировочно, потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 сентября 2023 года следующие:
- личного состава — около 272940 (+620) человек;
- танков — 4623 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин — 8834 (+6) единиц;
- артиллерийских систем — 6027 (+24) единиц;
- РСЗО — 776 (+0) единиц;
- средства ПВО — 525 (+2) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4769 (+27);
- крылатые ракеты — 1462 (+7);
- корабли/катера — 20 (+0) единиц;
- подлодки — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8571 (+34) единиц;
- специальная техника — 901 (+5).
Напомним, что начались 572 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.