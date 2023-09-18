Потери оккупантов на 18 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины продолжают активно противостоять российскому врагу. Так, за время войны, украинские защитники ликвидировали 272 940 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 18 сентября

Ориентировочно, потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 сентября 2023 года следующие:

личного состава — около 272940 (+620) человек;

танков — 4623 (+3) единиц;

боевых бронированных машин — 8834 (+6) единиц;

артиллерийских систем — 6027 (+24) единиц;

РСЗО — 776 (+0) единиц;

средства ПВО — 525 (+2) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4769 (+27);

крылатые ракеты — 1462 (+7);

корабли/катера — 20 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8571 (+34) единиц;

специальная техника — 901 (+5).

Потери оккупантов на 18 сентября. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что начались 572 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.