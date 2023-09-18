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Потери оккупантов на 18 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ

18 сентября 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов на 18 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают активно противостоять российскому врагу. Так, за время войны, украинские защитники ликвидировали 272 940 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 18 сентября

Ориентировочно, потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 сентября 2023 года следующие:

  • личного состава — около 272940 (+620) человек;
  • танков — 4623 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8834 (+6) единиц;
  • артиллерийских систем — 6027 (+24) единиц;
  • РСЗО — 776 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 525 (+2) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4769 (+27);
  • крылатые ракеты — 1462 (+7);
  • корабли/катера — 20 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8571 (+34) единиц;
  • специальная техника — 901 (+5).
Потери оккупантов на 18 сентября
Потери оккупантов на 18 сентября. Фото: 
facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что начались 572 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

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