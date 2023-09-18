Бойцы ВСУ уничтожают врага из артиллерии. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 572 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 18 сентября

Сообщается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено:

2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,

2 зенитно-ракетных комплекса,

11 артиллерийских средств,

3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области.

Воины готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Воин наносит удар по противнику. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят удар по тылам противника.

Напомним, российские оккупанты укрепляют оборону города Токмак Запорожской области. Враг готовится к украинскому наступлению.

Аналитики рассказали, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Враг также роет новые окопы в районе, который содержится 58-й общевойсковой армией РФ.