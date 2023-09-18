Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 18 сентября
Начались 572 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 18 сентября
Сообщается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражено:
- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
- 2 зенитно-ракетных комплекса,
- 11 артиллерийских средств,
- 3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят удар по тылам противника.
Напомним, российские оккупанты укрепляют оборону города Токмак Запорожской области. Враг готовится к украинскому наступлению.
Аналитики рассказали, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Враг также роет новые окопы в районе, который содержится 58-й общевойсковой армией РФ.