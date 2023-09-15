Справжня пастка: експерт пояснив, чим Бахмут важливий для Росії

Бійці 3-ї штурмової бригади поблизу Бахмута. Фото: REUTERS

Місто Бахмут у Донецькій області стало справжньою пасткою для росіян, адже вони витрачають шалені ресурси, аби втримати контроль над населеним пунктом. Проте зараз окупанти не можуть втримати місто.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "24 Каналу".

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Бахмут — пастка для росіян

Коваленко розповів, що, попри шалені витрати ресурсів росіян у Бахмуті, вони не можуть втримати місто.

"Спочатку це була пастка наступального характеру — коли РФ витрачала шалені ресурси на наступ та окупацію міста; нині ж це пастка оборонного типу — адже ворог витрачає свої ресурси, проте не може втримати місто", — пояснив експерт.

Він вважає, що в РФ створили з Бахмута так зване "мегамісто", яке обов'язково потрібно захопити, оскільки без цього їм не бачити перемоги, але всі плани щодня все більше руйнуються.

"Окупанти використовують максимум ресурсу, щоб якось втриматися на цих ділянках, але не можуть", — наголосив Коваленко.

За його словами, для загарбників Бахмут дуже важливий, адже поблизу міста розташовані села з останніми панівними висотами на південному секторі. Оскільки до самого Зайцевого йде низина, ворогу буде важко не лише наступати, але й вести оборону.

Нагадаємо, в ISW розповіли, що станом на 15 вересня українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та навколо Бахмута. На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми.