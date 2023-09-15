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Настоящая ловушка: эксперт объяснил, чем Бахмут важен для России

15 сентября 2023 10:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Настоящая ловушка: эксперт объяснил, чем Бахмут важен для России
Бойцы 3-й штурмовой бригады вблизи Бахмута. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Город Бахмут в Донецкой области стал настоящей ловушкой для россиян, ведь они тратят огромные ресурсы, чтобы удержать контроль над населенным пунктом. Однако сейчас оккупанты не могут удержать город.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "24 Каналу".

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Коваленко рассказал, что, несмотря на огромные затраты ресурсов россиян в Бахмуте, они не могут удержать город.

"Сначала это была ловушка наступательного характера — когда РФ тратила безумные ресурсы на наступление и оккупацию города; сейчас же это ловушка оборонительного типа — ведь враг тратит свои ресурсы, однако не может удержать город", — пояснил эксперт.

Он считает, что в РФ создали из Бахмута так называемый "мегагород", который обязательно нужно захватить, поскольку без этого им не видеть победы, но все планы ежедневно все больше разрушаются.

"Оккупанты используют максимум ресурса, чтобы как-то удержаться на этих участках, но не могут", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, для захватчиков Бахмут очень важен, ведь вблизи города расположены села с последними господствующими высотами на южном секторе. Поскольку к самому Зайцеву идет низина, врагу будет тяжело не только наступать, но и вести оборону.

Напомним, в ISW рассказали, что на 15 сентября украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлении украинские войска провели штурмы.

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