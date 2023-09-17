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РФ укріплює оборону Токмака: розвідка Британії повідомила, що запланували окупанти

17 вересня 2023 11:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ укріплює оборону Токмака: розвідка Британії повідомила, що запланували окупанти
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти укріплюють оборону міста Токмак Запорізької області. Ворог готується до українського наступу.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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Оборона Токмака

Аналітики розповіли, що довкола Токмака, яке розташоване приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські окупанти встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення. Ворог також копає нові окопи в районі, який утримується 58-ю загальновійськовою армією РФ.

"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", — йдеться у звіті.

У британській розвідці наголосили, що покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про все більше занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

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Звіт британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, просування українських військ на заході Запорізької області змусило російське командування надати пріоритет обороні в цьому регіоні. Окупанти передислоковують елітні формування.

Також ми писали, що за останні декілька тижнів українські війська зробили значний тактичний прорив вздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного Запорізької області. Вони продовжують розширювати цей плацдарм.

Додамо, українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів та знищувати ворожу техніку. За минулу добу армія РФ зменшилася приблизно на 530 осіб.

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