РФ укріплює оборону Токмака: розвідка Британії повідомила, що запланували окупанти

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти укріплюють оборону міста Токмак Запорізької області. Ворог готується до українського наступу.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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Оборона Токмака

Аналітики розповіли, що довкола Токмака, яке розташоване приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські окупанти встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення. Ворог також копає нові окопи в районі, який утримується 58-ю загальновійськовою армією РФ.

"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", — йдеться у звіті.

У британській розвідці наголосили, що покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про все більше занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

Звіт британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, просування українських військ на заході Запорізької області змусило російське командування надати пріоритет обороні в цьому регіоні. Окупанти передислоковують елітні формування.

Також ми писали, що за останні декілька тижнів українські війська зробили значний тактичний прорив вздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного Запорізької області. Вони продовжують розширювати цей плацдарм.

Додамо, українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів та знищувати ворожу техніку. За минулу добу армія РФ зменшилася приблизно на 530 осіб.