Втрати російських окупантів на 17 вересня: нові дані Генштабу

Український військовий та РСЗВ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів та знищувати ворожу техніку. За минулу добу армія РФ зменшилася приблизно на 530 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Знищені окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ліквідовано приблизно 272 320 окупантів.

За минулу добу ворог залишився без чотирьох танків, чотирьох бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, двох РСЗВ та двох засобів ППО.

Загальні втрати ворога за час війни:

особового складу — близько 272 320 (+530) осіб;

танків — 4 620 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 828 (+4) одиниць;

артилерійських систем — 6 003 (+15) одиниць;

РСЗВ — 776 (+2) одиниць;

засобів ППО — 523 (+2) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 742 (+4);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 537 (+12) одиниць;

спеціальної техніки — 896 (+5).

Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалася 571 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни продовжують нещадно знищувати ворога, а окупанти — обстрілювати населені пункти країни.

Також ми писали, що за останні декілька тижнів українські війська зробили значний тактичний прорив вздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного Запорізької області. Вони продовжують розширювати цей плацдарм.