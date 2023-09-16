Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу Сили оборони знищили майже 200 окупантів на Таврійському напрямку, — Тарнавський arrow

За добу Сили оборони знищили майже 200 окупантів на Таврійському напрямку, — Тарнавський

16 вересня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За добу Сили оборони знищили майже 200 окупантів на Таврійському напрямку, — Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: Armyinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, за останню добу втрати ворога становили майже 200 осіб.

Про це Олександр Тарнавський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Ситуація на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що протягом минулої доби російські окупанти 15 разів атакували українські позиції та здійснили 535 обстрілів, а також завдали 15 авіаударів. 

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога становили 196 осіб (безповоротні — 57, поранені — 138)", — повідомив він.

До того ж Сили оборони України знищили 19 одиниць військової техніки противника, зокрема:

  • дві ББМ;
  • дві артилерійські системи та міномети;
  • 13 БпЛА;
  • одна одиниця автомобільної техніки;
  • одна одиниця спеціальної техніки.
null
Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Також ми писали, що українські воїни продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького успішно провели штурм та захопили ворожу позицію на фронті.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський показав блискучу роботу бойової бригади. При цьому він зазначив, що було виконано чудову роботу зі знищення ворога.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз