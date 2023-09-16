За добу Сили оборони знищили майже 200 окупантів на Таврійському напрямку, — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: Armyinform

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, за останню добу втрати ворога становили майже 200 осіб.

Про це Олександр Тарнавський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Ситуація на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що протягом минулої доби російські окупанти 15 разів атакували українські позиції та здійснили 535 обстрілів, а також завдали 15 авіаударів.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога становили 196 осіб (безповоротні — 57, поранені — 138)", — повідомив він.

До того ж Сили оборони України знищили 19 одиниць військової техніки противника, зокрема:

дві ББМ;

дві артилерійські системи та міномети;

13 БпЛА;

одна одиниця автомобільної техніки;

одна одиниця спеціальної техніки.

Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Також ми писали, що українські воїни продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького успішно провели штурм та захопили ворожу позицію на фронті.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський показав блискучу роботу бойової бригади. При цьому він зазначив, що було виконано чудову роботу зі знищення ворога.