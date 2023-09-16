За сутки Силы обороны уничтожили почти 200 оккупантов на Таврическом направлении, — Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: Armyinform

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении. По его словам, за последние сутки потери врага составили почти 200 человек.

Об этом Александр Тарнавский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Ситуация на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что за прошедшие сутки российские оккупанты 15 раз атаковали украинские позиции и совершили 535 обстрелов, а также нанесли 15 авиаударов.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 791 огневое задание. За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные — 57, раненые — 138)", — сообщил он.

К тому же Силы обороны Украины уничтожили 19 единиц военной техники противника, в частности:

две ББМ;

две артиллерийские системы и минометы;

13 БпЛА;

одна единица автомобильной техники;

одна единица специальной техники.

Пост Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 15 сентября, третья отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.

Также мы писали, что украинские воины продолжают освобождать нашу землю от российских захватчиков. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского успешно провели штурм и захватили вражескую позицию на фронте.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский показал блестящую работу боевой бригады. При этом он отметил, что была проделана отличная работа по уничтожению врага.