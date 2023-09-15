"Щури покидають нори": військові показали вражаючі кадри штурму позиції окупантів

Один із окупантів тікає зі своєї позиції. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького успішно провели штурм та захопили ворожу позицію на фронті.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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На ньому можна побачити, як українські військові прориваються до окопів росіян.

Також вдало відпрацювала й наша авіація. Завдяки дронам, російські окупанти втікали зі своїх позицій, як щури.

"Щури покидають нори", — зазначили у відео.

Звільнення української землі

У п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Також українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та навколо Бахмута. На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник зазначив, що американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.