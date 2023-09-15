"Щури покидають нори": військові показали вражаючі кадри штурму позиції окупантів
Українські воїни продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького успішно провели штурм та захопили ворожу позицію на фронті.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Успішна робота ЗСУ
На ньому можна побачити, як українські військові прориваються до окопів росіян.
Також вдало відпрацювала й наша авіація. Завдяки дронам, російські окупанти втікали зі своїх позицій, як щури.
"Щури покидають нори", — зазначили у відео.
Звільнення української землі
У п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.
Також українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та навколо Бахмута. На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми.
Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник зазначив, що американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.