В ГУР розповіли, скільки росіян щодня потрапляють в полон

Полонені російські військові. Фото: Інтерфакс Україна

Щодня в український полон потрапляють десятки росіян, серед яких не лише солдати, а й офіцери. Останнім часом їхня кількість збільшилася на тлі наступу української армії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Юсов розповів, що успішні контрнаступальні операції української армії дозволяють активно поповнювати обмінний фонд. Це щодня десятки росіян, які потрапляють в український полон як захоплені та добровільно.

"Цінність людського життя в Україні та в РФ різна, проте поповнення обмінного фонду впливає на результати та повернення українських захисників додому", — наголосив представник ГУР.

Він також нагадав, що для військових РФ діє програма "Хочуть жить" і після проведення операції зі здачі російським пілотом вертольота Мі-8 кількість звернень від окупантів побільшала.

"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації, і понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жити", — зазначив Юсов.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР розповіли, що за час існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч росіян добровільно здалися в полон.

Також нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх".