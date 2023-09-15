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В ГУР розповіли, скільки росіян щодня потрапляють в полон

15 вересня 2023 08:35
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В ГУР розповіли, скільки росіян щодня потрапляють в полон
Полонені російські військові. Фото: Інтерфакс Україна
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Щодня в український полон потрапляють десятки росіян, серед яких не лише солдати, а й офіцери. Останнім часом їхня кількість збільшилася на тлі наступу української армії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону. 

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Юсов розповів, що успішні контрнаступальні операції української армії дозволяють активно поповнювати обмінний фонд. Це щодня десятки росіян, які потрапляють в український полон як захоплені та добровільно. 

"Цінність людського життя в Україні та в РФ різна, проте поповнення обмінного фонду впливає на результати та повернення українських захисників додому", — наголосив представник ГУР. 

Він також нагадав, що для військових РФ діє програма "Хочуть жить" і після проведення операції зі здачі російським пілотом вертольота Мі-8 кількість звернень від окупантів побільшала. 

"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації, і понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жити", — зазначив Юсов. 

Нагадаємо, нещодавно в ГУР розповіли, що за час існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч росіян добровільно здалися в полон

Також нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх".

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