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В ГУР рассказали, сколько россиян ежедневно попадают в плен

15 сентября 2023 08:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР рассказали, сколько россиян ежедневно попадают в плен
Пленные российские военные. Фото: Интерфакс Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Каждый день в украинский плен попадают десятки россиян, среди которых не только солдаты, но и офицеры. В последнее время их количество увеличилось на фоне наступления украинской армии.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсов рассказал, что успешные контрнаступательные операции украинской армии позволяют активно пополнять обменный фонд. Это каждый день десятки россиян, которые попадают в украинский плен как захваченные и добровольно.

"Ценность человеческой жизни в Украине и в РФ разная, однако пополнение обменного фонда влияет на результаты и возвращение украинских защитников домой", — подчеркнул представитель ГУР.

Он также напомнил, что для военных РФ действует программа "Хочу жить" и после проведения операции по сдаче российским пилотом вертолета Ми-8 количество обращений от оккупантов увеличилось.

"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации, и более 200 — это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", — отметил Юсов.

Напомним, недавно в ГУР рассказали, что за время существования проекта "Хочу жить" более 25 тысяч россиян добровольно сдались в плен.

Также недавно глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, на каком этапе находится процесс обмена пленными "всех на всех".

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