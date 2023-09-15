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"Крысы покидают норы": военные показали впечатляющие кадры штурма позиции оккупантов

15 сентября 2023 11:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Крысы покидают норы": военные показали впечатляющие кадры штурма позиции оккупантов
Один из оккупантов убегает со своей позиции. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины продолжают освобождать нашу землю от российских захватчиков. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского успешно провели штурм и захватили враждебную позицию на фронте.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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На нем можно увидеть, как украинские военные прорываются в окопы россиян.

Также успешно отработала и наша авиация. Благодаря дронам, российские оккупанты убегали со своих позиций, как крысы.

"Крысы покидают норы", — отметили на видео.

Освобождение украинской земли

В пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.

Также украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлении украинские войска провели штурмы.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник отметил, что американские баллистические ракеты ATACMS значительно более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.

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