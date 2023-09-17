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Контрнаступ ЗСУ та удари по ворогу: оновлені дані Генштабу на ранок 17 вересня

17 вересня 2023 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Контрнаступ ЗСУ та удари по ворогу: оновлені дані Генштабу на ранок 17 вересня
Бійці ЗСУ повертаються з бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 571 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни продовжують нещадно знищувати ворога, а окупанти — обстрілювати населені пункти країни.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Військові крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські обстріли

Сьогодні, 17 вересня, РФ завдала авіаційно-ракетних ударів по Україні. У Генштабі наголосили, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

"Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав вісім ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків", — йдеться у повідомленні.

Удари України по ворогу

За добу авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління, 12 — по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та п'ять — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено три зенітно-ракетних комплекси "Бук-М1" та п'ять артилерійських засобів російських окупантів.

Українські гелікоптери
Українські гелікоптери. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр РФ розбита вщент.

Також ми писали, що українські воїни продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького успішно провели штурм та захопили ворожу позицію на фронті.

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