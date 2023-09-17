Контрнаступление ВСУ и удары по врагу: обновленные данные Генштаба на утро 17 сентября
Начались 571 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины продолжают беспощадно уничтожать врага, а оккупанты — обстреливать населенные пункты страны.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Контрнаступление ВСУ
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Военные шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
Российские обстрелы
Сегодня, 17 сентября, РФ нанесла авиационно-ракетные удары по Украине. В Генштабе отметили, что информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
"За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес восемь ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков", — говорится в сообщении.
Удары Украины по врагу
За сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 — по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражены три зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и пять артиллерийских средств российских оккупантов.
Напомним, в пятницу, 15 сентября, третья отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр РФ разбита вдребезги.
Также мы писали, что украинские воины продолжают освобождать нашу землю от российских захватчиков. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского успешно провели штурм и захватили вражескую позицию на фронте.