Потери российских оккупантов на 17 сентября: новые данные Генштаба
Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов и уничтожать вражескую технику. За минувшие сутки армия РФ уменьшилась примерно на 530 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные оккупанты
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано около 272 320 оккупантов.
За минувшие сутки враг остался без четырех танков, четырех боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, двух РСЗО и двух средств ПВО.
Общие потери врага за время войны:
- личного состава — около 272 320 (+530) человек;
- танков — 4620 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 828 (+4) единиц;
- артиллерийских систем — 6003 (+15) единиц;
- РСЗО — 776 (+2) единиц;
- средств ПВО — 523 (+2) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 742 (+4);
- крылатых ракет — 1455 (+0);
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 537 (+12) единиц;
- специальной техники — 896 (+5).
Напомним, начались 571 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины продолжают беспощадно уничтожать врага, а оккупанты — обстреливать населенные пункты страны.
Также мы писали, что за последние несколько недель украинские войска совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Работино Запорожской области. Они продолжают расширять этот плацдарм.