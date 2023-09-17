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Потери российских оккупантов на 17 сентября: новые данные Генштаба

17 сентября 2023 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери российских оккупантов на 17 сентября: новые данные Генштаба
Украинский военный и РСЗО. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов и уничтожать вражескую технику. За минувшие сутки армия РФ уменьшилась примерно на 530 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано около 272 320 оккупантов.

За минувшие сутки враг остался без четырех танков, четырех боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, двух РСЗО и двух средств ПВО.

Общие потери врага за время войны:

  • личного состава — около 272 320 (+530) человек;
  • танков — 4620 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 828 (+4) единиц;
  • артиллерийских систем — 6003 (+15) единиц;
  • РСЗО — 776 (+2) единиц;
  • средств ПВО — 523 (+2) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 742 (+4);
  • крылатых ракет — 1455 (+0);
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 537 (+12) единиц;
  • специальной техники — 896 (+5).
Потери российских окупантов на 17 сентября
Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начались 571 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины продолжают беспощадно уничтожать врага, а оккупанты — обстреливать населенные пункты страны.

Также мы писали, что за последние несколько недель украинские войска совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Работино Запорожской области. Они продолжают расширять этот плацдарм.

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