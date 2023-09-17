В ISW розповіли про тактичний прорив України у районі Роботиного

Українські військові на Запорізькому напрямку. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За останні декілька тижнів українські війська зробили значний тактичний прорив вздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного Запорізької області. Вони продовжують розширювати цей плацдарм.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що українські війська продовжують наступальні операції на ділянці російської оборони на захід від Вербового з моменту проникнення туди 4 вересня і розширили свій прорив вздовж 2,6-кілометрової ділянки цих російських оборонних позицій

"Тривала відсутність української важкої техніки і транспортних засобів за цим оборонним шаром продовжує вказувати на те, що українські війська ще не завершили прорив цього оборонного шару. Українські офіційні особи зазначають, що серія російських оборонних позицій, які зараз знаходяться перед українським просуванням, може бути менш складною, ніж початковий російський оборонний шар, через який українські війська прорвалися на північ", — йдеться у звіті.

В ISW повідомили, що російські війська зосередили більшу частину своєї бойової потужності на цих передових оборонних позиціях для захисту від українських контрнаступальних операцій. До того ж окупанти зазнали великих втрат і провели бойовий відхід на підготовлені позиції за нинішнім оборонним шаром.

За словами аналітиків, російським військам не вистачає живої сили, щоб утримувати всю багатоешелоновану систему оборонних укріплень на півдні України. Окупанти, які захищають нинішній рівень оборони, швидше за все, є елементами з'єднань, які воюють в цьому районі без ротації підрозділів оперативного рівня з початку контрнаступу, або елементами з'єднань, які були перекинуті з інших ділянок фронту.

Нагадаємо, просування українських військ на заході Запорізької області змусило російське командування надати пріоритет обороні в цьому регіоні. Окупанти передислоковують елітні формування.

Також ми писали, що розпочалася 571 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни продовжують нещадно знищувати ворога, а окупанти — обстрілювати населені пункти країни.