В ISW рассказали о тактическом прорыве Украины в районе Работино

Украинские военные на Запорожском направлении. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За последние несколько недель украинские войска совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Работино Запорожской области. Они продолжают расширять этот плацдарм.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что украинские войска продолжают наступательные операции на участке российской обороны к западу от Вербового с момента проникновения туда 4 сентября и расширили свой прорыв вдоль 2,6-километрового участка этих российских оборонных позиций.

"Длительное отсутствие украинской тяжелой техники и транспортных средств за этим оборонительным слоем продолжает указывать на то, что украинские войска еще не завершили прорыв этого оборонительного слоя. Украинские официальные лица отмечают, что серия российских оборонительных позиций, которые сейчас находятся перед украинским продвижением, может быть менее сложной, чем начальный российский оборонительный слой, через который украинские войска прорвались на север", — говорится в отчете.

В ISW сообщили, что российские войска сосредоточили большую часть своей боевой мощи на этих передовых оборонительных позициях для защиты от украинских контрнаступательных операций. К тому же оккупанты понесли большие потери и провели боевой уход на подготовленные позиции по нынешнему оборонительному слою.

По словам аналитиков, российским войскам не хватает живой силы, чтобы удерживать всю многоэшелонированную систему оборонных укреплений на юге Украины. Оккупанты, защищающие нынешний уровень обороны, скорее всего, являются элементами соединений, воюющих в этом районе без ротации подразделений оперативного уровня с начала контрнаступления, или элементами соединений, переброшенных с других участков фронта.

Напомним, продвижение украинских войск на западе Запорожской области заставило российское командование предоставить приоритет обороне в этом регионе. Оккупанты передислоцируют элитные формования.

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