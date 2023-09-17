Російське командування передислоковує війська на Запоріжжя, — ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Просування українських військ на заході Запорізької області змусило російське командування надати пріоритет обороні в цьому регіоні. Окупанти передислоковують елітні формування.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" і "Аланія", які діють на заході Запорізької області, 16 вересня опублікували зображення, на якому нібито зображений невеликий загін російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової (ДШВ) бригади в Нестерянці Запорізької області.

"Частини 83-ї бригади були розгорнуті для захисту від українських контрнаступальних операцій навколо Кліщіївки наприкінці червня і були помічені в боях у цьому районі наприкінці серпня. За повідомленнями, частини 83-ї бригади все ще діяли в районі Бахмута станом на 11 вересня, хоча частини бригади, можливо, були розділені між двома різними секторами фронту", — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що Кліщіївка була центром бойових дій в районі Бахмута протягом останніх тижнів, і передислокація будь-яких підрозділів 83-ї бригади на тлі українського просування свідчить про глибоке занепокоєння просуванням українських військ у західній частині Запорізької області та про те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні.

Українські контрнаступальні операції закріпили в цьому районі відносно елітні підрозділи та з'єднання, в тому числі частини 98-ї дивізії ПДВ, 83-ї бригади ПДВ, 11-ї бригади ПДВ, 31-ї бригади ПДВ, 106-ї дивізії ПДВ та 364-ї бригади спецпризначення Головного управління ГРУ ГШ ЗС РФ.

"Російські війська досі не бажали відправляти ці відносно елітні формування на допомогу в критично важливих оборонних зусиллях на заході Запорізької області, а українські операції навколо Бахмута, схоже, продовжують перешкоджати російському командуванню зробити це в повному обсязі", — зазначили аналітики.

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В ISW розповіли, що українські військові просунулися вперед на заході Запорізької області 16 вересня і продовжили прориватися крізь російський оборонний шар.

Геолокаційні дані вказують на те, що українські сили просунулися вздовж російських оборонних позицій на захід від Роботиного.

Додаткові геолокаційні дані, опубліковані 15 вересня, вказують на те, що українська піхота просунулася далі вздовж низки російських оборонних позицій безпосередньо на захід від Вербового, але, ймовірно, не змогла утримати контроль над цими позиціями.

"Українська присутність на цих російських оборонних позиціях вказує на те, що російські війська також не контролюють ці позиції, і що українські сили продовжують діяти за російським оборонним шаром, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки (20 км на південь від Оріхова)", — додали аналітики.

Нагадаємо, розпочалася 571 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни продовжують нещадно знищувати ворога, а окупанти — обстрілювати населені пункти країни.

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