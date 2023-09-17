Российское командование передислоцирует войска на Запорожье, — ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Продвижение украинских войск на западе Запорожской области заставило российское командование отдать приоритет обороне в этом регионе. Оккупанты передислоцируют элитные формирования.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что действующие на западе Запорожской области североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания" 16 сентября опубликовали изображение, на котором якобы изображен небольшой отряд российской 83-й отдельной десантно-штурмовой (ДШВ) бригады в Нестерянке Запорожской области.

"Части 83-й бригады были развернуты для защиты от украинских контрнаступательных операций вокруг Клещеевки в конце июня и были замечены в боях в этом районе в конце августа. По сообщениям, части 83-й бригады все еще действовали в районе Бахмута по состоянию на 11 сентября, хотя части бригады, возможно, были разделены между двумя разными секторами фронта", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что Клещеевка была центром боевых действий в районе Бахмута в течение последних недель, и передислокация любых подразделений 83-й бригады на фоне украинского продвижения свидетельствует о глубоком беспокойстве продвижением украинских войск в западной части Запорожской области и о том, что россияне отдают преимущество обороне в этом регионе.

Украинские контрнаступательные операции закрепили в этом районе относительно элитные подразделения и соединения, в том числе части 98-й дивизии НДС, 83-й бригады НДС, 11-й бригады НДС, 31-й бригады НДС, 106-й дивизии НДС и 364-й бригады спецназначения Главного управления ГРУ ГШ ВС РФ.

"Российские войска до сих пор не желали отправлять эти относительно элитные формирования на помощь в критически важных оборонительных усилиях на западе Запорожской области, а украинские операции вокруг Бахмута, похоже, продолжают препятствовать российскому командованию сделать это в полном объеме", — отметили аналитики.

Успехи Украины на Запорожском направлении

В ISW рассказали, что украинские военные продвинулись вперед на западе Запорожской области 16 сентября и продолжили прорываться через российский оборонительный слой.

Геолокационные данные указывают на то, что украинские силы продвинулись вдоль российских оборонных позиций к западу от Работино.

Дополнительные геолокационные данные, опубликованные 15 сентября, указывают на то, что украинская пехота продвинулась дальше вдоль ряда российских оборонительных позиций непосредственно к западу от Вербового, но, вероятно, не смогла удержать контроль над этими позициями.

"Украинское присутствие на этих российских оборонительных позициях указывает на то, что российские войска также не контролируют эти позиции, и что украинские силы продолжают действовать за российским оборонительным слоем, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки (20 км к югу от Орехова)", — добавили аналитики.

Напомним, начались 571 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины продолжают беспощадно уничтожать врага, а оккупанты — обстреливать населенные пункты страны.

Также мы писали, что в пятницу, 15 сентября, третья отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр РФ разбита вдребезги.