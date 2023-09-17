РФ укрепляет оборону Токмака: разведка Британии сообщила, что запланировали оккупанты

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты укрепляют оборону города Токмак Запорожской области. Враг готовится к украинскому наступлению.

Об этом сообщает разведка Британии.

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Оборона Токмака

Аналитики рассказали, что вокруг Токмака, который расположен примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Враг также копает новые окопы в районе, который удерживается 58-й общевойсковой армией РФ.

"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", — говорится в отчете.

В британской разведке отметили, что улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о все большем беспокойстве России тактическим проникновением украинских войск через первую основную линию обороны на севере Запорожской области.

Отчет британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, продвижение украинских войск на западе Запорожской области заставило российское командование предоставить приоритет обороне в этом регионе. Оккупанты передислоцируют элитные формования.

Также мы писали, что за последние несколько недель украинские войска совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Работино Запорожской области. Они продолжают расширять этот плацдарм.

Добавим, украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов и уничтожать вражескую технику. За минувшие сутки армия РФ уменьшилась примерно на 530 человек.