РФ укрепляет оборону Токмака: разведка Британии сообщила, что запланировали оккупанты
Российские оккупанты укрепляют оборону города Токмак Запорожской области. Враг готовится к украинскому наступлению.
Об этом сообщает разведка Британии.
Оборона Токмака
Аналитики рассказали, что вокруг Токмака, который расположен примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Враг также копает новые окопы в районе, который удерживается 58-й общевойсковой армией РФ.
"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", — говорится в отчете.
В британской разведке отметили, что улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о все большем беспокойстве России тактическим проникновением украинских войск через первую основную линию обороны на севере Запорожской области.
Напомним, продвижение украинских войск на западе Запорожской области заставило российское командование предоставить приоритет обороне в этом регионе. Оккупанты передислоцируют элитные формования.
Также мы писали, что за последние несколько недель украинские войска совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Работино Запорожской области. Они продолжают расширять этот плацдарм.
Добавим, украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов и уничтожать вражескую технику. За минувшие сутки армия РФ уменьшилась примерно на 530 человек.