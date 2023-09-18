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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 18 вересня

18 вересня 2023 07:00
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Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 18 вересня
Бійці ЗСУ знищують ворога з артилерії. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розпочалася 572 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 18 вересня

Повідомляється, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділами ракетних військ уражено:

  • 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,
  • 2 зенітно-ракетних комплекси,
  • 11 артилерійських засобів,
  • 3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Звіт Генштабу на ранок 18 вересня

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області.

Звіт Генштабу на ранок 18 вересня
Бійці налаштовуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Боєць ЗСУ виконує бойове завдання
Воїн наносить удар по противнику. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Нагадаємо, російські окупанти укріплюють оборону міста Токмак Запорізької області. Ворог готується до українського наступу.

Аналітики розповіли, що довкола Токмака, яке розташоване приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські окупанти встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення. Ворог також копає нові окопи в районі, який утримується 58-ю загальновійськовою армією РФ.

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