ВСУ протестовали новый уникальный прибор: как он помогает военным

Украинский военный и окопный аппарат радиоэлектронной борьбы. Фото: скриншот с видео

Украинские военные из 32-й бригады протестировали новый окопный прибор радиоэлектронной борьбы. Он поможет защитить жизнь бойцов на позициях.

Об этом сообщает 32 отдельная механизированная бригада.

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"Современная война — война технологий. Дроны давно стали неотъемлемой частью войска. А значит — средства борьбы с вражескими птичками необходимы", — говорится в сообщении.

В 32-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что окопное устройство радиоэлектронной борьбы станет щитом от вражеских дронов и защитит жизнь украинских бойцов на позициях.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 520 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Также мы писали, что два населенных пункта в Запорожской области, которые Украина успешно освободила, указывают на возможное ослабление российской армии, занимавшей эти территории. Это произошло из-за того, что ВСУ на западе области продвинулись вперед, уменьшив оборонную способность российских войск на этой линии фронта.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.