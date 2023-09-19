РФ серйозно погіршила свою оборону на Запорізькому напрямі, — ISW

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Два населені пункти в Запорізькій області, які Україна успішно звільнила, вказують на можливе послаблення російської армії, які займали ці території. Це сталося через те, що ЗСУ на заході області просунулося вперед, зменшивши оборонну спроможність російських військ на цій лінії фронту.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Повідомляється, що підрозділи 71-го, 70-го та 291-го мотострілельних полків із 42-ї мотострілецької дивізії активно протистояли українським військовим силам з червня по серпень 2023 року. Проте до кінця серпня українці прорвали першу лінію оборони, укріплену даними російськими військами.

Зараз більшість із цих російських підрозділів, ймовірно, позиціонуються між Вербовим і Солодкою Балкою і фіксують переміщення української сторони. Виходячи з недавньої інформації, можна припустити, що через суттєві втрати на початкових етапах українська операція зробила дії даних російських підрозділів менш результативними.

Як ослаблення оборони РФ пов'язане з контрнаступом ЗСУ

Аналітики вказали, що на початкових етапах контрнаступу, здається, 22-а та 45-а окремі бригади спецпідрозділу РФ відігравали ключову роль у діях у відповідь проти активного просування українських військ поблизу Роботиного. Дані свідчать про можливі суттєві втрати в рядах даних бригад. Нещодавні російські повідомлення та відео з району Роботиного рідко згадують дані підрозділи, що може вказувати на зниження їхньої боєздатності. Проте, за повідомленнями деяких мілітарі-блогерів, до 12 вересня елементи 45-ї бригади спецзагону все ще знаходилися поблизу фронтової лінії.

Тепер у районі Роботиного, як передбачається, дії контратаки контролюються частинами російської 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії. Російські джерела також стверджують, що підрозділи ВДВ, можливо, включаючи елементи 76 гвардійської дивізії, активно діють проти українських наступів. Ймовірно, через проблеми з ефективністю 22-ї та 45-ї бригад спецзагону керівництво РФ вирішило перекинути елементи 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ.

Точні рівні втрат різних російських підрозділів залишаються невідомими, і, можливо, деякі з них зіткнулися з вищим рівнем втрат порівняно з іншими. Могло також відбутися рішення про заміну змучених підрозділів за допомогою сил 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ.

Нагадаємо, що розпочалася 573 доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Так, за добу сталося 35 бойових зіткнень.

Також ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим удалося пробити лінію оборони противника під Бахмутом.