РФ серьезно ухудшила свою оборону на Запорожском направлении, — ISW

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Два населенных пункта в Запорожской области, которые Украина успешно освободила, указывают на возможное ослабление российской армии, занимавших эти территории. Это произошло из-за того, что ВСУ на западе области продвинулась вперед, уменьшив оборонительную способность российских войск на этой линии фронта.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Сообщается, что подразделения 71-го, 70-го и 291-го мотострелковых полков из 42-й мотострелковой дивизии активно противостояли украинским военным силам с июня по август 2023 года. Однако, к концу августа украинцы прорвали первую линию обороны, укрепленную данными российскими войсками.

Сейчас большинство из этих российских подразделений вероятно позиционируются между Вербовым и Солодкой Балкой и фиксируют перемещения украинской стороны. Исходя из недавней информации, можно предположить, что из-за существенных потерь на начальных этапах украинская операция сделала действия данных российских подразделений менее результативными.

Как ослабление обороны РФ связано с контрнаступлением ВСУ

Аналитики указали, что на начальных этапах контрнаступления, кажется, 22-я и 45-я отдельные бригады спецназа РФ играли ключевую роль в ответных действиях против активного продвижения украинских войск вблизи Работиного. Сведения свидетельствуют о возможных существенных потерях в рядах данных бригад. Недавние российские сообщения и видеоизображения из района Работиного редко упоминают данные подразделения, что может указывать на снижение их боеспособности. Однако по сообщениям некоторых милитари-блогеров, к 12 сентября элементы 45-й бригады спецназа все еще находились вблизи фронтовой линии.

Теперь в районе Работиного, как предполагается, действия контратаки контролируются частями российской 7-й гвардейской горно-десантной дивизии. Российские источники также утверждают, что подразделения ВДВ, возможно, включая элементы 76-й гвардейской дивизии, активно действуют против украинских наступлений. Вероятно, из-за проблем с эффективностью 22-й и 45-й бригад спецназа руководство РФ решило перебросить элементы 7-й и 76-й дивизий ВДВ.

Точные уровни потерь различных российских подразделений остаются неизвестными, и возможно, некоторые из них столкнулись с более высоким уровнем потерь по сравнению с другими. Могло также произойти решение о замене измученных подразделений с помощью прибывших сил 76-й и 7-й дивизий ВДВ.

Напомним, что начались 573 сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Так, за сутки произошло 35 боевых столкновений.

Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.