Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Генштабе рассказали, какая ситуация на самых горячих направлениях передовой arrow

В Генштабе рассказали, какая ситуация на самых горячих направлениях передовой

19 сентября 2023 07:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, какая ситуация на самых горячих направлениях передовой
Украинские военные стреляют из танка по оккупантам на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начались 573 сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Так, за сутки произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Какая ситуация на направлениях передовой

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в утренней сводке.

Украинские военные на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районе Клещеевки Донецкой области. Также оккупанты пытались восстановить утраченные позиции вблизи Андреевки, однако безрезультатно.

Украинские защитники продолжают штурм южнее Бахмута, где наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Враг вел безуспешные действия вблизи Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении, где в сутки оккупанты пытались 10 раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В свою очередь на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу и беспощадно бьют врага, освобождая украинские территории из его лап.

Украинские военные на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мелитопольском направлении противник пытался наступать возле Роботино Запорожской области, где пытался восстановить утраченные позиции, однако безрезультатно. Силы обороны продолжают удерживать оборону на занятых рубежах.

Утреннее возведение Генштаба

Утреннее возведение Генштаба
Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз