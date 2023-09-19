В Генштабе рассказали, какая ситуация на самых горячих направлениях передовой
Начались 573 сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Так, за сутки произошло 35 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какая ситуация на направлениях передовой
"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в утренней сводке.
Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районе Клещеевки Донецкой области. Также оккупанты пытались восстановить утраченные позиции вблизи Андреевки, однако безрезультатно.
Украинские защитники продолжают штурм южнее Бахмута, где наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.
Враг вел безуспешные действия вблизи Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении, где в сутки оккупанты пытались 10 раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
В свою очередь на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу и беспощадно бьют врага, освобождая украинские территории из его лап.
На Мелитопольском направлении противник пытался наступать возле Роботино Запорожской области, где пытался восстановить утраченные позиции, однако безрезультатно. Силы обороны продолжают удерживать оборону на занятых рубежах.
Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.