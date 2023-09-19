В Генштабе рассказали, какая ситуация на самых горячих направлениях передовой

Украинские военные стреляют из танка по оккупантам на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начались 573 сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Так, за сутки произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в утренней сводке.

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районе Клещеевки Донецкой области. Также оккупанты пытались восстановить утраченные позиции вблизи Андреевки, однако безрезультатно.

Украинские защитники продолжают штурм южнее Бахмута, где наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Враг вел безуспешные действия вблизи Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении, где в сутки оккупанты пытались 10 раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В свою очередь на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу и беспощадно бьют врага, освобождая украинские территории из его лап.

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мелитопольском направлении противник пытался наступать возле Роботино Запорожской области, где пытался восстановить утраченные позиции, однако безрезультатно. Силы обороны продолжают удерживать оборону на занятых рубежах.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.